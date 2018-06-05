МИД Беларуси и Литвы обсудили вопросы строительства БелАЭС

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на встрече в МИД Литвы обсудил с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом поднимаемые Литвой вопросы в связи со строительством АЭС в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

"Наряду с констатацией ряда существенных разногласий в оценках белорусской и литовской сторон заместителем министра иностранных дел Беларуси была доведена информация о принятии необходимых мер по обеспечению безопасности в ходе строительства и будущей эксплуатации БелАЭС, выполнении международных обязательств и соответствующем взаимодействии Беларуси с профильными международными организациями, включая сотрудничество с МАГАТЭ", - отметили в пресс-службе.

Олег Кравченко проинформировал о завершающемся в настоящее время процессе рассмотрения результатов стресс-тестов БелАЭС во время партнерской проверки, которая проводится в соответствии с добровольно принятыми Беларусью обязательствами и по согласованному с Европейской комиссией алгоритму.

Кроме того, состоялось обсуждение нынешнего состояния дел и перспектив развития взаимодействия Беларуси с ЕС, белорусско-литовских отношений. Стороны констатировали взаимную заинтересованность в поддержании высокого уровня экономического взаимодействия, в том числе подчеркнув важность регулярного проведения белорусско-литовских экономических форумов, 14-й из которых пройдет в Витебске 7-8 июня текущего года.-0-