МИД Беларуси и России провели консультации по общеевропейской проблематике

14 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕТА/. Очередной раунд консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и России по общеевропейской проблематике состоялся сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в РФ.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также взаимодействия с Европейским союзом, НАТО и Советом Европы", - отметили в диппредставительстве.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую - директор департамента общеевропейского сотрудничества внешнеполитического ведомства Андрей Келин.-0-