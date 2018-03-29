Министр обороны Китая 5-8 апреля посетит Беларусь

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ 5-8 апреля посетит Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Китая в Минске.

Как планируется, в Минске состоится встреча высокого зарубежного гостя с руководством оборонного ведомства Беларуси, а также запланирован ряд других встреч. В дипломатической миссии отметили, что Вэй Фэнхэ накануне побывает с визитом в России.

Это будут первые зарубежные визиты министра обороны Китая после его недавнего назначения на данную должность. Новый состав правительства был утвержден в Китае 19 марта. Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 13-го созыва в ходе голосования утвердили новый состав правительства Китая, назначив новых вице-премьеров и членов Госсовета, а также поддержав предложенные премьером Ли Кэцяном кандидатуры глав министерств.-0-