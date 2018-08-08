Минюсты Беларуси и Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством юстиции Беларуси и Министерством юстиции Королевства Саудовская Аравия. Подписи под документом поставили руководители ведомств Олег Слижевский и Валид бин Мохаммед бин Салех Аль-Самани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского Минюста.
Подписание меморандума состоялась в ходе рабочего визита Олега Слижевского в Эр-Рияд.
Руководители правовых ведомств обсудили возможные формы и направления сотрудничества двух государств в правовой сфере, а также выразили взаимную заинтересованность в подготовке и заключении двусторонних международных договоров о взаимной правовой помощи и о выдаче для защиты прав и интересов граждан, а также противодействия преступности.
На встречах с председателем Верховного суда Саудовской Аравии и председателем экономического суда Эр-Рияда обсуждались вопросы, которые касаются отправления правосудия и исполнения судебных решений.-0-
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