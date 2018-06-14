Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции

14 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик сегодня вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время церемонии состоялась традиционная аудиенция у главы шведского государства, в ходе которой было отмечено наличие широкого круга вопросов, одинаково актуальных для Беларуси и Швеции - от охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов до укрепления безопасности и добрососедства в регионе.

Накануне королевской аудиенции новый руководитель белорусской дипмиссии встретился с руководством странового департамента, а также службы государственного протокола МИД Швеции. Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-шведских отношений, обсудили перспективные направления сотрудничества и конкретные шаги, направленные на скорейшее восстановление позитивной динамики по всему спектру двусторонней повестки дня.-0-