Мясникович предлагает разрабатывать в Союзном государстве модельные законы

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович считает, что в Союзном государстве целесообразно рассмотреть возможность разработки модельных законов. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По мнению председателя Совета Республики, модельные законы Союзного государства могли бы послужить базой для формирования национального правового поля стран-участниц.

Спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поддержала инициативу белорусского коллеги. Подобная практика наработана в Межпарламентской ассамблее СНГ, и она себя оправдывает. К этому времени МПА принято более 400 модельных законов. Абсолютное большинство из них полностью или частично имплементированы в национальные законодательства.

Валентина Матвиенко убеждена, что гармонизация законодательств в Союзном государстве имеет чрезвычайно важное значение. "Она будет способствовать успешному развитию интеграционных процессов во всех сферах, во всем комплексе двустороннего взаимодействия", - отметила спикер.

Она добавила, что и Россия, и Беларусь занимаются развитием цифровой экономики, в том числе на уровне законодательства. "Очень важно, чтобы в Союзном государстве эти законы были гармонизированы, чтобы они создавали единое цифровое информационное пространство для граждан России и Беларуси", - резюмировала Валентина Матвиенко.-0-