Мясникович принимает участие в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 сентября 2018, Вт
+6°C
Переменная облачность EUR 2.4544
USD 2.0882
RUB 3.1726
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов
Президент
Бабич: я готов делать все, чтобы отношения между Беларусью и Россией были по-настоящему братскими
Политика
Правительство готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли
Экономика
"Евроопт" открыл 100-й магазин на селе
Общество
Беларусь 8-20 октября примет миссию МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Первые авторизованные посредники появились в системе госрегистрации недвижимости Беларуси
17:59 Экономика
Представители СК и ФБР обсудили взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью
17:49 Общество
Премьер-министр Швеции отправлен в отставку
17:46 В мире
БМЗ представит на международной конференции поставщиков планы инновационного развития
17:45 Экономика
В Беларуси число выявленных фальшивых денег в I полугодии уменьшилось почти на четверть
17:45 Экономика
БелАЗ до конца года поставит в Россию первые беспилотные самосвалы
17:39 Экономика
В Литве на форуме ассоциаций бизнеса обсуждаются возможности расширения экспорта в Беларусь
17:34 Экономика
МАРТ предлагает обсудить проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе
17:29 Экономика
Книга "Арганы Беларусі" презентована в Национальной библиотеке
17:27 Культура
Беларусь оценит качество корпоративной отчетности по методике ЮНКТАД
17:24 Экономика
Беларусь и Украина обсуждают совместное использование трансграничных вод
17:17 Общество
В Беларуси будут предлагать квартиры с уменьшенной площадью
17:15 Общество
Международная ассоциация полицейских академий проведет заседание в Минске 3 октября
17:05 Общество
БелАЗ совместно с канадской компанией разработает электросамосвал
17:05 Экономика
В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые виды сигарет
17:00 Экономика
Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам
16:57 Регионы
Мясникович принимает участие в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама
16:35 Политика
Движение на части пр.Независимости могут ограничить ночью 27 сентября
16:30 Регионы
Первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню заработала в Саудовской Аравии
16:25 Технологии
Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 158-й рекорд в карьере
16:25 Спорт
Все новости
Темы
Детский отдых Детский отдых
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мясникович принимает участие в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама

Политика 25.09.2018 | 16:35
Михаил Мясникович и Нгуен Тхи Ким Нган. Фото пресс-службы Совета Республики
Михаил Мясникович и Нгуен Тхи Ким Нган. Фото пресс-службы Совета Республики

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович по поручению главы государства Александра Лукашенко прибыл в Ханой для участия в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Беларусь одной из первых выразила свои соболезнования и направила во Вьетнам представителя высокого уровня.

Во время визита состоялась встреча председателя Совета Республики со спикером Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. "От имени Президента Беларуси, Национального собрания и белорусского народа Михаил Мясникович выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Президента Вьетнама Чан Дай Куанга", - подчеркнули в пресс-службе.

Михаил Мясникович и Нгуен Тхи Ким Нган. Фото пресс-службы Совета Республики
Михаил Мясникович и Нгуен Тхи Ким Нган. Фото пресс-службы Совета Республики

Кроме того, стороны обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского взаимодействия, а также направления расширения нормативно-правовой базы двустороннего партнерства. "Это будет способствовать развитию в ближайшей перспективе двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе по действующему соглашению о зоне свободной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом", - пояснили в пресс-службе Совета Республики.

Михаил Мясникович выразил надежду на то, что спикер парламента Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь с официальным визитом, во время которого планируется подписать межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Нгуен Тхи Ким Нган в свою очередь отметила, что Беларусь - первое государство, представителя высокого уровня которого вьетнамская сторона принимает с соболезнованиями по случаю траурных событий.

Визит Михаила Мясниковича во Вьетнам продлится до 27 сентября.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
встречи, Вьетнам, Мясникович, церемония
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4544 BYN 2.457 BYN 2.465 BYN
USD
2.0882 BYN 2.09 BYN 2.1 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.166 BYN 3.18 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
Все видео

Фотоновости

Правительство готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли
Все фото

Инфографика

Туризм в Беларуси В Беларуси на начало 2018 года осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовались более 2 млн туристов и экскурсантов.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан
Лукашенко принял с докладом Шеймана по итогам визита в Зимбабве
Экономика
Немецкие банки профинансируют белорусский бизнес
Первые авторизованные посредники появились в системе госрегистрации недвижимости Беларуси
БМЗ представит на международной конференции поставщиков планы инновационного развития
Происшествия
Фото из архива Сотрудники "МТЗ" получили до 10 лет за взятки
Одежду и обувь на Br40 тыс. пытались незаконно реализовать в торговых точках Беларуси
Воровка обчистила квартиру в Щучине, пока девушка выгуливала собаку
Общество
Главный приз 87-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" разыграет известный белорусский певец и музыкант, лидер группы "Новый Иерусалим" Александр Патлис Сегодня Александр Патлис разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Смотрите розыгрыш в прямом эфире в 18.20!
Представители СК и ФБР обсудили взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью
Беларусь и Украина обсуждают совместное использование трансграничных вод
Регионы
Во время встречи Швеция заинтересована в развитии экономического и туристического сотрудничества с Минской областью
Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам
Движение на части пр.Независимости могут ограничить ночью 27 сентября
Спорт
Лука Модрич. Фото AP Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 158-й рекорд в карьере
Абрамович хочет продать "Челси" за рекордные 3 млрд фунтов
Технологии
Майк Кригер и Кевин Систром. Фото Reuters Основатели Instagram объявили об уходе из компании
Первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню заработала в Саудовской Аравии
Huawei прогнозирует глобальный приход 5G уже после 2020 года
Культура
РЕПОРТАЖ: По следам вечного путешественника Язепа Дроздовича
Книга "Арганы Беларусі" презентована в Национальной библиотеке
Дарья Жук представит ленту "Хрусталь" на заключительном показе в Минске 29 сентября
В мире
Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп. Фото Ренхап США и Республика Корея подписали новое соглашение о свободной торговле
Премьер-министр Швеции отправлен в отставку
На северо-востоке Китая обнаружены обломки военного корабля XIX века
Калейдоскоп
Кадр из мультфильма Вышла новая серия мультфильма от МЧС "Волшебная книга"
Трехмесячная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН
Самой оптимистичной нацией признаны китайцы
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия