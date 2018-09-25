Мясникович принимает участие в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович по поручению главы государства Александра Лукашенко прибыл в Ханой для участия в траурных мероприятиях по случаю смерти Президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Беларусь одной из первых выразила свои соболезнования и направила во Вьетнам представителя высокого уровня.

Во время визита состоялась встреча председателя Совета Республики со спикером Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. "От имени Президента Беларуси, Национального собрания и белорусского народа Михаил Мясникович выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Президента Вьетнама Чан Дай Куанга", - подчеркнули в пресс-службе.

Михаил Мясникович и Нгуен Тхи Ким Нган. Фото пресс-службы Совета Республики

Кроме того, стороны обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского взаимодействия, а также направления расширения нормативно-правовой базы двустороннего партнерства. "Это будет способствовать развитию в ближайшей перспективе двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе по действующему соглашению о зоне свободной торговли между государствами - членами ЕАЭС и Вьетнамом", - пояснили в пресс-службе Совета Республики.

Михаил Мясникович выразил надежду на то, что спикер парламента Вьетнама в ближайшее время посетит Беларусь с официальным визитом, во время которого планируется подписать межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Нгуен Тхи Ким Нган в свою очередь отметила, что Беларусь - первое государство, представителя высокого уровня которого вьетнамская сторона принимает с соболезнованиями по случаю траурных событий.

Визит Михаила Мясниковича во Вьетнам продлится до 27 сентября.-0-