Мясникович: у инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал. Такое мнение председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович высказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Во время переговоров обсуждались актуальные вопросы белорусско-польского сотрудничества, а также повестка дня предстоящего официального визита председателя Совета Республики в Польшу в октябре текущего года.
Отмечалось, что товарооборот между странами в 2017 году составил около $2,4 млрд, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. В январе-мае текущего года положительная динамика сохранилась: объем взаимной торговли вырос на 12% к аналогичному периоду 2017-го. "Это говорит о том, что наши отношения не угасают, а развиваются", - отметил Михаил Мясникович. Он добавил, что в то же время страны могли бы более активно сотрудничать в инвестиционной сфере, создавать совместные компании и производства, а не только торговать между собой.
На встрече также затрагивались вопросы, касающиеся польской диаспоры в Беларуси и белорусской в Польше, взаимодействия Белорусской православной и Католической церквей.-0-
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN