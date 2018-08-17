Мясникович: у инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У инвестиционного сотрудничества Беларуси и Польши большой потенциал. Такое мнение председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович высказал сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Во время переговоров обсуждались актуальные вопросы белорусско-польского сотрудничества, а также повестка дня предстоящего официального визита председателя Совета Республики в Польшу в октябре текущего года.

Во время встречи

Отмечалось, что товарооборот между странами в 2017 году составил около $2,4 млрд, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. В январе-мае текущего года положительная динамика сохранилась: объем взаимной торговли вырос на 12% к аналогичному периоду 2017-го. "Это говорит о том, что наши отношения не угасают, а развиваются", - отметил Михаил Мясникович. Он добавил, что в то же время страны могли бы более активно сотрудничать в инвестиционной сфере, создавать совместные компании и производства, а не только торговать между собой.

Во время встречи

На встрече также затрагивались вопросы, касающиеся польской диаспоры в Беларуси и белорусской в Польше, взаимодействия Белорусской православной и Католической церквей.-0-

Фото Максима Гучека