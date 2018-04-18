Молдова и Приднестровье серьезно продвинулись вперед в решении текущих проблем - Додон

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова и Приднестровье серьезно продвинулись вперед в решении текущих проблем. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил Президент Молдовы Игорь Додон.

Он рассказал, что сейчас Молдова и Приднестровье активно решают текущие вопросы, которые волнуют граждан. За последний год, по словам главы государства, стороны серьезно продвинулись вперед.

"Мы стали признавать дипломы приднестровских вузов. Открыли новый мост через Днестр, который не открывался 25 лет. Сейчас решается проблема по автомобильным номерам: приднестровские номера не признаны международными, и гражданам нельзя выезжать на машинах с ними за границу. Мы нашли выход: сделаем нейтральные номера для автотранспорта из Приднестровья и начнем их выдавать буквально через несколько недель", - рассказал Президент.

"Политическое урегулирование - как объединить страну - возможно только после парламентских выборов, потому что в Кишиневе должна быть единая прогосударственная, промолдавская позиция, и тогда уже возможен диалог", - отметил Игорь Додон.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-