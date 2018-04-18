Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и соцсфере

18 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Молдова заинтересована перенять опыт Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности и социальной сфере. Об этом Президент Молдовы Игорь Додон заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для большинства граждан Молдовы то, что происходит в Беларуси, очень интересно. Не скрою, что они хотели жить не хуже, чем в Беларуси. У вас очень динамично развивается страна, и нам интересно перенять опыт в разных сегментах: и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в социальной сфере у вас очень много проектов", - сказал Игорь Додон.

В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул важность дружественных отношений с Молдовой. "Не буду перечислять наши проекты, мы немало сделали в былые времена и особенно сейчас. Вы для нас то, что нам нужно в торгово-экономическом отношении: производите все то, чего нет в Беларуси. Мы родные люди (я этого никогда не забываю и не забуду), да и вам, какие бы у вас ни были политические предпочтения, я понимаю, что белорусы не чужие люди. У нас нет никаких геополитических, стратегических интересов здесь, кроме дружественных. Поэтому, учитывая то, что мы близкие люди, и то, что вы производите все, что нам надо, мы купим у вас. А мы производим все то, что нужно вам", - отметил Президент.

При этом глава государства обратил внимание, что белорусская сторона готова не только торговать, но и создавать совместные предприятия, чтобы производить необходимые для развития Молдовы товары.-0-