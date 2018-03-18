Наблюдатели из Беларуси отмечают техническое оснащение участков и явку избирателей на выборах президента России

18 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наблюдатели из Беларуси на проходящих сегодня в России президентских выборах, с которыми удалось побеседовать корреспонденту БЕЛТА, отмечают хорошее техническое оснащение участков для голосования и высокую активность избирателей.

"Избирательный процесс организован очень хорошо, - сказал, в частности, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Воронецкий, возглавляющий делегацию наблюдателей от Парламентского собрания Союза Беларуси и России. - Активность избирателей очень высокая, атмосфера доброжелательная. Бросается в глаза оснащенность различными электронными средствами, камерами видеонаблюдения".

Парламентарий сообщил, что белорусские наблюдатели тщательно изучили, как происходит избирательный процесс на этих выборах: от подачи голоса - до его подсчета. "Все прозрачно и транспарентно, процесс идет открыто, гласно", - отметил он.

"Особых претензий предъявить к выборам нельзя. Мы пообщались с наблюдателями от ОБСЕ, у них тоже замечаний не было. Первое, что все отмечают, это активность избирателей, она реально есть", - поделился своими впечатлениями заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Иван Маркевич.

Говоря об отличиях в ходе голосования на выборах в России и в Беларуси, парламентарий отметил прежде всего техническое оснащение российских участков для голосования. "С другой стороны, в Беларуси голосование проходит все-таки с большим подъемом, граждане Беларуси с лучшим настроением приходят на участки и отдают свой голос. В Беларуси участки выделяются просторнее, в залах, а здесь больше в коридорах, что создает тесноту на участках", - заметил он.

По мнению председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмилы Добрыниной, на повышение явки избирателей на выборах президента России повлияли принятые не так давно поправки в избирательное законодательство. "Благодаря принятым новеллам многие избиратели воспользовались правом и проголосовали по месту своего нахождения, - подчеркнула наблюдатель. - Сегодня жизнь так устроена, что избиратель не всегда может находиться по месту своего постоянного проживания, и если мы хотим повысить активность избирателей, этот опыт нужно учитывать, он может быть интересен и для Беларуси".

Людмила Добрынина также отметила применение новых технологий на нынешних выборах в России. "Применение комплексов для электронной обработки бюллетеней позволяет сделать выборы более прозрачными и повысить доверие избирателей к ним, - сказала она. - Электронные протоколы, видеонаблюдение тоже придают гласность процессу выборов".

Белорусские парламентарии входят в делегацию Парламентского собрания, которая в количестве 26 человек принимает участие в наблюдении за выборами в составе миссии наблюдателей от СНГ. Члены делегации посещают избирательные участки не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ростовской областях, Татарстане и Чеченской Республике, Краснодарском крае.

На пост президента России претендуют восемь кандидатов. В их числе действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

По данным Центризбиркома России, для голосования в стране открыто около 97 тыс. участков. Кроме того, образовано почти 400 избирательных участков в других государствах. В Беларуси для голосования на выборах президента России избирательные участки открыты в 13 городах. В списки для голосования в целом внесено около 107 млн россиян.

Согласно Конституции, президент в России избирается всенародным голосованием, срок его полномочий составляет 6 лет (до 2012 года - 4 года). Порога явки избирателей нет, выборы будут признаны действительными при любом количестве проголосовавших. В соответствии с законом, для победы на выборах зарегистрированному кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведен второй тур выборов. В нем будут участвовать два кандидата, получившие наилучший результат, а победитель определится простым большинством голосов.-0-