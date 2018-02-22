Над практической реализацией идеи миротворческого контингента на востоке Украины нужно еще много работать - Мирончик

22 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Над практической реализацией идеи миротворческого контингента на востоке Украины нужно еще много и целенаправленно работать. Такую точку зрения высказал сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Работать всем, кого искренне интересует примирение в Украине и регионе", - подчеркнул Дмитрий Мирончик.-0-
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