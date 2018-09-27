Наиболее принципиальными на саммите СНГ в Душанбе станут вопросы безопасности - посол Беларуси

27 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Наиболее принципиальными вопросами на саммите СНГ 28 сентября в Душанбе станут вопросы безопасности. Об этом журналистам сообщил посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы государств собираются раз в год и охватывают в своей дискуссии всю повестку дня - как международную глобальную, так и вопросы региона. То, что касается каждой страны СНГ, и всех в целом. Из наиболее принципиального, что будут 28 сентября рассматривать главы государств - вопросы безопасности. Заседание проводится в Таджикистане - стране, которая больше всех других непосредственно сталкивается с угрозой и международного терроризма, и религиозного экстремизма. Потому что граница с Афганистаном - одна из немногих границ в СНГ, которая технически не оборудована. Это просто река, переход которой по колено в воде совершенно не представляет проблем", - заявил дипломат.

Традиционно будут рассматриваться вопросы экономики, гуманитарного сотрудничества. В целом главы государств будут обсуждать около двух десятков вопросов, ожидается принятие ряда заявлений.

"Конечно, в закрытом формате всегда обсуждаются глобальные вопросы. И санкционные режимы наверняка будут обсуждаться, которые сейчас в мире приобрели необычную популярность благодаря отдельным странам. И наше совместное противодействие современным вызовам и угрозам. Кибербезопасность тоже относится к проблематике безопасности", - заявил Олег Иванов.

Он добавил, что на повестке дня и целый ряд кадровых вопросов в рамках СНГ. "Одним из китов в СНГ являются отраслевые советы, которых около 70. Скажем, в Душанбе только на прошлой неделе состоялось пять таких отраслевых советов. Здесь были руководители белорусских министерств и ведомств. Как-то они (заседания отраслевых советов. - Прим. БЕЛТА) получают не очень большой охват в СМИ, но, тем не менее, именно они закладывают те кирпичики в фундамент межгосударственных отношений, благодаря которым СНГ до сих пор не просто живет, а успешно функционирует", - обратил внимание дипломат.-0-

Фото Максима Гучека

Готов проект всеобъемлющего договора между Беларусью и Таджикистаном о стратегическом партнерстве "Президенты дали целый ряд поручений к сентябрьской встрече - предпринять шаги и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере", - сказал посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.