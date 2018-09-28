Назарбаев предложил принять меры по снятию торговых барьеров в СНГ

28 сентября, Душанбе /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сегодня на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе предложил принять меры, направленных на снятие торговых барьеров между странами СНГ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые поспособствуют дальнейшему углублению межгосударственных отношений, а также обратил внимание на результаты работы по укреплению и развитию отношений между странами. В частности, глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Нурсултан Назарбаев отметил эффективность проводимых мероприятий по реформе организации и обновлению концептуальных документов Содружества. Он остановился на вопросах расширения торгово-экономических отношений и использования транзитно-транспортного потенциала всех стран СНГ, акцентировал внимание на реализации совместных проектов в научно-космической отрасли, в сфере цифровизации и туризма.

Президент рассказал также о возможностях созданного в Казахстане международного финансового центра "Астана" и пригласил все страны СНГ принять активное участие в его работе.-0-