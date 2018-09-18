Неделя интеграции пройдет в преддверии V Форума регионов Беларуси и России

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя интеграции и сотрудничества пройдет в преддверии V Форума регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Программа недели включает ряд молодежных мероприятий. Так, 21 сентября в Могилеве соберутся молодые люди Брянской и Могилевской областей, а чуть позже областной центр примет VI Форум Беларуси и России "Молодежь - за Союзное государство". Он запланирован на 9-10 октября.

В Могилеве 28 сентября состоится совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей, где будет обсуждаться роль женских общественных организаций в реализации социальных программ. Участницы обменяются опытом взаимодействия с исполнительной властью в решении проблем семьи и детей, а также обсудят возможности, достижения и проблемы женского предпринимательства. Планируется, что между Могилевом и Тулой будет подписан протокол о его развитии. Женские организации наметят планы по развитию сотрудничества.

Кроме того, на неделе интеграции пройдет спартакиада учащихся Союзного государства "Олимп". В программе - соревнования по хоккею, волейболу и шахматам.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-