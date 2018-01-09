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Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным - Сайдик

Политика 09.01.2018 | 21:21
Мартин Сайдик. Фото из архива
Мартин Сайдик. Фото из архива

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным. Такое заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика размещено на сайте организации, сообщает БЕЛТА.

"Состоявшийся 27 декабря 2017 года обмен удерживаемыми лицами, первый такого рода с сентября 2016-го, показал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут найти свое решение. Я призываю стороны конфликта продолжить это позитивное начинание и в дальнейшем работать вместе над укреплением взаимного доверия. По случаю празднования православного Рождества и приближающегося старого Нового года настоятельно обращаюсь к сторонам конфликта с призывом строгого соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня", - говорится в заявлении.

Режим прекращения огня в зоне конфликта действует с 23 декабря. Как отметил в эфире телеканала ОНТ один из руководителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, в период праздников наблюдается улучшение ситуации с безопасностью в регионе. Так, если 19 декабря было зафиксировано около 3,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, то 24 декабря только 64.

Возобновить активную работу после недолгого перерыва уже готова контактная группа. Очередной раунд консультаций дипломаты проведут в Минске 18 января.-0-

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ОБСЕ, Украина
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