Новые вызовы для СНГ требуют тщательного анализа и принятия адекватных мер - Гуминский

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые вызовы для Содружества Независимых Государств требуют тщательного анализа и принятия адекватных мер. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуация не улучшается вокруг нас, и, конечно, новые вызовы и угрозы современности требуют тщательного анализа происходящих процессов и принятия адекватных мер по защите рубежей Содружества, обеспечению стабильности развития СНГ в экономическом, политическом, социальном плане", - сказал Виктор Гуминский.

По его словам, на заседании СМИД обсуждаются актуальные вопросы политической ситуации как на просторах СНГ, так и за рубежом. Всего в повестку дня включено 12 вопросов.-0-