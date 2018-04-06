Новые вызовы для СНГ требуют тщательного анализа и принятия адекватных мер - Гуминский

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые вызовы для Содружества Независимых Государств требуют тщательного анализа и принятия адекватных мер. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский в кулуарах заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня ситуация не улучшается вокруг нас, и, конечно, новые вызовы и угрозы современности требуют тщательного анализа происходящих процессов и принятия адекватных мер по защите рубежей Содружества, обеспечению стабильности развития СНГ в экономическом, политическом, социальном плане", - сказал Виктор Гуминский.
По его словам, на заседании СМИД обсуждаются актуальные вопросы политической ситуации как на просторах СНГ, так и за рубежом. Всего в повестку дня включено 12 вопросов.-0-
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