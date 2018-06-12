Новый посол Польши вручил копии верительных грамот Макею

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов белорусско-польского сотрудничества, отметили положительную динамику двусторонних политических контактов и парламентских связей, а также рост торгового оборота.
Стороны согласились с необходимостью способствовать дальнейшему улучшению климата доверия и взаимопонимания между Беларусью и Польшей, а также повышать качество и практическую отдачу от двусторонних контактов.-0-
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