Новым постоянным координатором ООН в Беларуси стала Иоанна Казана-Вишневецкий

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций, представителем Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси стала Иоанна Казана-Вишневецкий. Об этом говорится на сайте ПРООН, сообщает БЕЛТА.

Дипломат уже прибыла в Беларусь для вступления в должность. Она заменит на посту Санаку Самарасинху, который завершил свою миссию в Беларуси 30 апреля.

C 2010 года Иоанна Казана-Вишневецкий работала в штаб-квартире ПРООН в качестве начальника отдела по западным странам СНГ и странам Закавказья, а затем в должности главы отдела по связям и надзору над страновыми офисами Регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ в Нью-Йорке, где отвечала за координацию взаимодействия с правительствами государств - членов ООН через постоянные представительства при ООН, а также оказывала содействие руководству ПРООН в контроле и стратегической поддержке восемнадцати страновых офисов ПРООН, подотчетных Региональному бюро по странам Европы и СНГ.

Иоанна Казана-Вишневецкий родом из Польши, имеет степень магистра экономики и международных отношений Варшавской школы экономики.-0-