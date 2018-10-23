Открытие генконсульства Беларуси в Гуанчжоу запланировано на 8 ноября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности реализацию договоренностей по итогам недавних визитов на высшем и высоком уровнях, а также подготовку к новым совместным мероприятиям. В ноябре в Пекине состоится очередное заседание Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, с 5 по 10 ноября во время первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае будет организована масштабная национальная экспозиция Беларуси и бизнес-форум. На 8 ноября в Гуанчжоу запланированы церемония открытия генерального консульства Беларуси и белорусско-китайский туристический форум.
Дипломаты отметили общность подходов к основным вопросам двусторонней и международной повестки дня, обменялись мнениями об эффективных путях исполнения поручений руководителей двух стран о максимально полной реализации потенциала сотрудничества во всех сферах.-0-
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