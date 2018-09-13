Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания - Мирзиеев

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Узбекистана за последние два года превзошли все ожидания. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Он напомнил, что с момента их последней встречи, которая состоялась в Самарканде, прошло два года. Тогда стороны и договорились о том, что Президент Беларуси совершит официальный визит в Узбекистан.

"Беларусь для нас - близкий друг и надежный партнер. В последние полтора-два года наши отношения во всех сферах, я думаю, превзошли все ожидания. Это показывает, что можно сделать при желании и воли руководства страны", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году. "Это говорит о том, что мы, два государства и два народа, соскучились друг по другу", - добавил он.

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