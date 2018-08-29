29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Астраханской области будут содействовать расширению межрегиональных связей. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Советом Республики и Думой Астраханской области, который подписан сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
С белорусской стороны документ подписал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, с российской - председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.
"В соответствии с меморандумом стороны намерены содействовать развитию взаимодействия Республики Беларусь и Астраханской области Российской Федерации, расширению форм разносторонних межрегиональных связей", - проинформировали в пресс-службе.
Предусматриваются проведение совместных мероприятий, направленных на укрепление двусторонних межпарламентских отношений, развитие сотрудничества в научной и инновационной деятельности, обмен визитами делегаций, активизация связей между постоянными комиссиями и комитетами.
"Для реализации меморандума стороны договорились создать соответствующие группы дружбы между Советом Республики и Думой Астраханской области", - отметили в пресс-службе.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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