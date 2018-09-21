21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Армении посетит Беларусь 24-26 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Делегация во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым примет участие в очередном заседании белорусско-армянской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. "Программой визита предполагается проведение встреч в Палате представителей Национального собрания, Совете Республики и Брестском областном исполнительном комитете, а также посещение ряда предприятий Минска и Бреста", - проинформировали в пресс-службе.

В Палате представителей Эдуард Шармазанов встретится со спикером Владимиром Андрейченко. "В ходе встречи будут обсуждаться вопросы межпарламентского взаимодействия и развитие торгово-экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.-0-