28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа - 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Возглавляет делегацию председатель группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. "Состоится встреча с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Кроме того, пройдет заседание рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Финляндии", - проинформировали в пресс-службе.
Программой визита предусмотрены также встречи парламентской делегации Финляндии с руководством МИД, Минприроды, ПВТ.-0-
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