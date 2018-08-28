28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Финляндии посетит Беларусь 29 августа - 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Возглавляет делегацию председатель группы дружбы с Беларусью, член фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдман. "Состоится встреча с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Кроме того, пройдет заседание рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Финляндии", - проинформировали в пресс-службе.

Программой визита предусмотрены также встречи парламентской делегации Финляндии с руководством МИД, Минприроды, ПВТ.-0-