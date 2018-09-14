14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Парламентская делегация Индонезии посетит Беларусь 16-20 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Возглавит делегацию председатель двусторонней парламентской группы дружбы Совета народных представителей Индонезии Аданг Судраджат. В Палате представителей 17 сентября с индонезийскими парламентариями встретятся вице-спикер Болеслав Пирштук и председатель Постоянной комиссии по экономической политике, руководитель рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Индонезии Владислав Щепов, проинформировали в пресс-службе.

Запланирована встреча делегации с представителями Министерства иностранных дел. Кроме того, индонезийские парламентарии побывают на Минском заводе колесных тягачей, БелАЗе и МАЗе, где ознакомятся с производством и проведут краткие переговоры.

В пресс-службе Палаты представителей подчеркнули, что проведение этого визита занимает важное место в белорусско-индонезийской повестке дня, учитывая празднование в нынешнем году 25-й годовщины установления между странами дипломатических отношений.-0-