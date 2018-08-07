Парламентская делегация Японии посетит с рабочим визитом Беларусь 7-11 августа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Японии во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония-Беларусь", председателем специального комитета Палаты представителей парламента Японии по региональному восстановлению Хиромичи Ватанабэ посетит с рабочим визитом Беларусь 7-11 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Во время визита состоится встреча парламентской делегации Японии с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, а также заседание рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Японии.

Программой визита предусмотрены переговоры делегации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и Министерстве здравоохранения Беларуси. Кроме того, японские парламентарии посетят белорусские предприятия "Элема", "Коммунарка", а также компанию "Гейм Стрим".-0-