Парламентская делегация Пакистана посетит 19-21 февраля Беларусь

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Пакистана во главе со спикером Национальной ассамблеи парламента этой страны Сардаром Аязом Садиком посетит Беларусь 19-21 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Встреча Сардара Аяза Садика с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко запланирована на 20 февраля. "Программой пребывания предусмотрено посещение пакистанской парламентской делегацией ОАО "МАЗ", кафедры языка урду Минского государственного лингвистического университета, Национальной библиотеки, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, запланированы переговоры спикера Национальной ассамблеи парламента Пакистана с рядом официальных лиц, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем. Белорусская сторона рассчитывает, что визит Сардара Аяза Садика закрепит позитивную динамику белорусско-пакистанских связей по широкому спектру направлений.

В последние годы развитие белорусско-пакистанских отношений приобрело высокую динамику. За короткий период времени создана прочная база для нового уровня взаимодействия. Политическое сотрудничество активно дополняется и поддерживается межпарламентским измерением. По итогам 2017 года белорусско-пакистанский товарооборот достиг максимального значения за последние 8 лет, на 17% превысив показатель 2016-го.-0-