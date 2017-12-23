Парламентская группа по делам белорусов зарубежья будет расширять экономические и культурные связи

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданная в парламенте рабочая группа по делам белорусов зарубежья поможет расширить экономические и культурные связи с соотечественниками, которые проживают за границей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

По словам парламентария, который возглавляет эту группу, белорусы зарубежья сами обратились в парламент с просьбой о создании такой структуры. На заседании Совета Палаты представителей, которое состоялось под председательством спикера Владимира Андрейченко, было принято соответствующее решение. "Мы посоветовались и решили, что будет правильно создать группу для контактов с нашей диаспорой, с теми, кто работает и живет в разных странах мира, но при этом сохраняет свою культурную идентичность", - сказал Игорь Марзалюк.

Работа парламентской группы будет преимущественно базироваться на расширении экономических и культурных контактов. "Важнейшая задача - налаживание позитивных и конструктивных отношений. Это очень важный знаковый момент, который свидетельствует, что белорусское общество в целом разделяет одни и те же ценности своей государственности и настроено на конструктивную работу. Мы очень хотим, чтобы те, кто живет и в Штатах, и в России, трудились на благо белорусского государства", - заметил председатель постоянной комиссии.

Как сообщалось, со стороны Палаты представителей в рабочую группу вошли депутаты Ольга Попко, Валентина Ражанец и Елена Анисим. Игорь Марзалюк ожидает, что вскоре к ним присоединятся и члены верхней палаты белорусского парламента.

В 2014 году Национальным собранием был принят закон о белорусах зарубежья. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством иностранных дел и Министерством культуры при участии заинтересованных министерств и ведомств. Документом регулируется порядок отнесения лиц к белорусам зарубежья, а также регламентируются меры государственной поддержки этой категории граждан. По мнению Игоря Марзалюка, действующий закон в коррективах пока не нуждается.-0-