Пашинян видит большой незадействованный потенциал в развитии белорусско-армянских отношений

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. В развитии белорусско-армянских отношений есть большой незадействованный потенциал. Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент БЕЛТА.
"В последний год товарооборот между Беларусью и Арменией возрос, это очень впечатляет. Но, честно говоря, тут есть очень много неиспользуемого потенциала. Мы должны работать над этим. В Армении есть очень много интересного для белорусского бизнеса. Думаю, так же и в Беларуси", - сказал Никол Пашинян.
Он убежден, что отношения между двумя странами всегда будут на высоком уровне вне зависимости от того, кто будет занимать высокие государственные должности.
Премьер-министр также выразил благодарность за работу белорусских журналистов в Ереване, их объективную подачу информации. "Это, честно говоря, было очень приятно", - добавил он.-0-
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