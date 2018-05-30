Переговоры по ситуации на востоке Украины начались в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Как проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, сейчас в белорусской столице проходит встреча рабочих групп трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Предыдущее заседание ТКГ прошло 16 мая. Тогда по итогам встречи спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик в очередной раз призвал стороны сделать все возможное во избежание жертв среди гражданского населения. Экономическая рабочая группа на предыдущей встрече обсуждала дальнейшие шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы экологии. В центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам были темы обмена удерживаемыми и условия их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.-0-