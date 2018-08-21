Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины проходят в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

На 22 августа запланировано заседание трехсторонней контактной группы.

По итогам заседания ТКГ, которое прошло в Минске 25 июля, спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик отметил положительные результаты перемирия, согласованного ТКГ в связи с началом уборки урожая. Экономическая рабочая группа тогда обсуждала шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Группа также рассмотрела актуальные вопросы, связанные с уплатой пенсий и водоснабжением в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала тему обмена удерживаемыми. Также рассматривались возможности улучшения пересечения линии соприкосновения. В центре внимания политической рабочей группы было обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-