Перспективы общего образовательного пространства Союзного государства обсудят 27 февраля в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы общего образовательного пространства Союзного государства будут обсуждаться в Минске 27 февраля на совместном заседании коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования.

В повестке дня ряд вопросов. Планируется, что стороны обсудят выполнение первоочередных задач развития Союзного государства в сфере образования, науки и молодежной политики. Кроме того, во время коллегии будет рассмотрен ход реализации государственной политики в сфере образования в Беларуси и России, перспективные направления формирования общего образовательного пространства СГ.

Ожидается, что в совместной коллегии примут участие руководители профильных министерств Беларуси и России - Игорь Карпенко и Ольга Васильева, а также председатель ГКНТ Александр Шумилин и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.-0-