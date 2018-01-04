Перспективы взаимодействия Беларуси с Центром европейских реформ обсуждены в МИД

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с директором Центра европейских реформ (Великобритания) Чарльзом Грантом обсудил возможные перспективы взаимодействия между сторонами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе, обменялись мнениями о возможных перспективах взаимодействия с Центром европейских реформ", - рассказали в министерстве.

Центр европейских реформ был основан в 1996 году. В настоящее время он является ведущей "фабрикой мысли" Великобритании, занимающейся европейской проблематикой. Эта независимая негосударственная организация играет важную роль в обсуждении вопросов, связанных с Европейским союзом.-0-