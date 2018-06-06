Первый министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко награжден Звездой Италии

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый министр иностранных дел Беларуси Петр Кравченко награжден высшим орденом Италии для иностранцев - Звездой Италии. Такая информация размещена в аккаунтах белорусского внешнеполитического ведомства в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
Орден присуждается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами, за развитие связей с Италией.-0-
Фото из Twitter МИД
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