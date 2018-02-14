Первый заместитель Генерального секретаря ООН посетит Беларусь 20-21 февраля

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед посетит Беларусь с рабочим визитом 20-21 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Амина Мохаммед примет участие в региональном форуме национальных координаторов по достижению Целей устойчивого развития, который пройдет в Минске 21 февраля.

Также состоятся встречи председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и заместителя председателя Совета Республики, Национального координатора по достижению ЦУР Марианны Щеткиной с Аминой Мохаммед.

Программой визита предусмотрено посещение первым заместителем Генсекретаря ООН Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, а также Национальной библиотеки, где пройдет встреча с представителями молодежи Беларуси, в том числе с молодыми парламентариями.

Региональный форум национальных координаторов в Минске соберет делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР", - отметили в пресс-службе.

Повестку-2030 государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 Целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Главой государства назначен Национальный координатор по достижению ЦУР - заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Выстроена Национальная архитектура по достижению Целей устойчивого развития. Работа в сфере достижения ЦУР проводится государством во взаимодействии с бизнес-кругами, гражданским обществом и международными организациями.-0-