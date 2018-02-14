Петришенко и замглавы МИД РФ обсудили график белорусско-российских мероприятий на 2018 год

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сегодня на встрече в Москве обсудили график белорусско-российских мероприятий на 2018 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, график предстоящих мероприятий по линии двустороннего и многостороннего взаимодействия", - отметили в дипмиссии.-0-