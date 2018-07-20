Петришенко и замглавы Совета Федерации обсудили подготовку к V Форуму регионов

20 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Актуальные вопросы белорусско-российских отношений обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, заместителем председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Юрием Воробьевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Особое внимание было уделено подготовке к проведению V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве, заключению в его рамках межгосударственных и межрегиональных соглашений, - проинформировали в пресс-службе. - Стороны отметили важность и необходимость активизации данной работы для практической реализации приоритетных направлений развития межрегионального сотрудничества".-0-