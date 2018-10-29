Пирштук: между белорусским и европейским парламентом повысился уровень доверия

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между белорусским и европейским парламентом повысился уровень доверия, заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук на встрече с делегацией Европейского парламента во главе с руководителем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне приятно констатировать, что у нас по разным направлениям наметились позитивные сдвиги, в увеличении доверия прежде всего. Мы много выезжаем за пределы страны, участвуем в различных международных подразделениях по нашей парламентской деятельности, и должен сказать, что чувствуем перемены в сторону позитива. Я уверен, что только такие доверительные встречи, обсуждение разных тем и вопросов приблизят нас к той цели, к которой мы все стремимся. Я благодарен, что вы сегодня таким представительным составом присутствуете в Беларуси. Уверен, от вас, европейских парламентариев, в том числе, зависит, каким будет завтра наших отношений", - сказал Болеслав Пирштук.

По его словам, в этом году Беларусь приняла конкретные шаги в упрощении визового режима, расширив сроки пребывания иностранцев на своей территории. "Уверен, что авторитет европарламентариев очень высок для того, чтобы подобные ответные шаги были предприняты и с вашей стороны, чтобы белорусы тоже могли свободнее перемещаться по территории Европы", - подчеркнул заместитель председателя.

Руководитель делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевский согласился с тем, что введение безвизового режима является положительным шагом в укреплении взаимного доверия. "Очевидно, что мы сейчас более активно участвуем в диалоге, открыты новые каналы для коммуникации, мы готовы к сотрудничеству. Что касается безвизового режима, то в Беларуси достигнут потрясающий успех в этом направлении", - отметил он.-0-