План по противодействию незаконной миграции в ОДКБ направлен на внутригосударственное согласование

21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. План по развитию системы противодействия незаконной миграции в ОДКБ до 2025 года направлен на внутригосударственное согласование, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В Секретариате ОДКБ 21 июня под председательством казахстанской стороны состоялось заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняли участие постоянные и полномочные представители государств - членов ОДКБ и заместители генерального секретаря ОДКБ. "Был рассмотрен и доработан проект плана действий государств - членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года. Принято решение направить документ на внутригосударственное согласование", - отметил пресс-секретарь.-0-