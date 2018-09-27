Почетное консульство Беларуси открылось в Барселоне

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне состоялось торжественное открытие почетного консульства Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского диппредставительства.

Мероприятие прошло с участием посла Беларуси во Франции и Испании (по совместительству) Павла Латушко, представителей правительства Испании, местных властей, дипломатического и консульского корпуса.

Как заявил на церемонии Павел Латушко, открытие почетного консульства будет способствовать развитию белорусско-испанского сотрудничества в целом, а также межрегиональному сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах, лучшему взаимному познанию народов двух стран. Дипломат также отметил значительную интенсификацию белорусско-испанского сотрудничества за прошедшие годы: организацию визитов на уровне членов правительств, подписание соглашений о сотрудничестве в экономической сфере, по вопросам юстиции, туризма, стандартизации и сертификации, избежании двойного налогообложения.

Важнейшим внешнеполитическим событием двусторонних отношений Павел Латушко назвал открытие посольства Беларуси в Испании.

В посольстве отметили, что согласно данным испанских источников в автономной области Каталония проживает около 1,8 тыс. белорусов. Барселона является привлекательным туристическим направлением для белорусских граждан. Авиакомпания "Белавиа" в течение 2017 года перевезла более 40 тыс. пассажиров по маршруту Минск-Барселона. Барселона - один из городов-лидеров по размещению профессиональных и почетных консульств, которых вместе с белорусским консульством насчитывается 95. С 2015 года действует почетное консульство Беларуси в Аликанте.-0-