Почетное консульство Таиланда в Беларуси стало ежедневно принимать документы на визы

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Почетное консульство Королевства Таиланд в Беларуси стало ежедневно принимать документы на визы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Почетном консульстве рассказали, что летом туристов немного в связи с сезоном дождей, а вот примерно с ноября традиционно отмечается туристическая активность. Именно поэтому было решено приступить к ежедневному приему документов от белорусских граждан на оформление виз (ранее принимались два раза в неделю). В Минске документы только принимаются и проверяются, затем их направляют в посольство Таиланда в Москве.

Потребуются две календарные недели на то, чтобы в итоге получить в Минске паспорт с таиландской визой.

Пляжный сезон в Таиланде начинается именно с ноября, когда перестают лить тропические ливни.-0-