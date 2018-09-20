Почетное консульство Таиланда в Беларуси стало ежедневно принимать документы на визы

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Почетное консульство Королевства Таиланд в Беларуси стало ежедневно принимать документы на визы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Почетном консульстве рассказали, что летом туристов немного в связи с сезоном дождей, а вот примерно с ноября традиционно отмечается туристическая активность. Именно поэтому было решено приступить к ежедневному приему документов от белорусских граждан на оформление виз (ранее принимались два раза в неделю). В Минске документы только принимаются и проверяются, затем их направляют в посольство Таиланда в Москве.
Потребуются две календарные недели на то, чтобы в итоге получить в Минске паспорт с таиландской визой.
Пляжный сезон в Таиланде начинается именно с ноября, когда перестают лить тропические ливни.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4436 BYN
|2.44 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.08 BYN
|2.089 BYN
|RUB
|3.1453 BYN
|3.136 BYN
|3.148 BYN