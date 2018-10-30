Помощник госсекретаря США посещает Минск 30-31 октября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посещает Минск 30-31 октября. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
В Минске у него запланирован ряд встреч, в том числе на высоком уровне. На них будут обсуждаться развитие двусторонних белорусско-американских отношений, а также вопросы мировой и региональной повестки дня.
Как отметили в пресс-службе Госдепартамента США, после посещения белорусской столицы Уэсс Митчелл направится в Литву. В Вильнюсе он проведет консультации с руководством МИД и Министерства обороны.-0-
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