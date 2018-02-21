Пора от координирующих мероприятий Повестки-2030 переходить к конкретным решениям - мнение

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам, реализующим Повестку-2030, пора от координирующих мероприятий переходить к конкретным решениям. Такое мнение журналистам высказал заместитель директора регионального бюро Программы развития ООН по Европе и СНГ Растислав Врбенски в Минске на полях Регионального форума национальных координаторов по достижению ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь начала очень активно исполнение Целей развития. Согласно отчету, который подготовила республика и представила летом прошлого года в Нью-Йорке, уже наработан определенный опыт имплементации ЦУР, - сказал Растислав Врбенски. - Думаю, сейчас всем нам надо ускоряться. Три года прошли. Пора от обсуждений координации механизмов работы переходить к конкретным решениям".

По мнению представителя ПРООН, выделить одну самую глобальную проблему невозможно, но есть несколько взаимосвязанных. Именно поэтому Повестка-2030 объединила вопросы социальной, экономической сфер, охраны окружающей среды в комплекс, как объединила и страны для достижения ЦУР.

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-