Пора от координирующих мероприятий Повестки-2030 переходить к конкретным решениям - мнение

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам, реализующим Повестку-2030, пора от координирующих мероприятий переходить к конкретным решениям. Такое мнение журналистам высказал заместитель директора регионального бюро Программы развития ООН по Европе и СНГ Растислав Врбенски в Минске на полях Регионального форума национальных координаторов по достижению ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь начала очень активно исполнение Целей развития. Согласно отчету, который подготовила республика и представила летом прошлого года в Нью-Йорке, уже наработан определенный опыт имплементации ЦУР, - сказал Растислав Врбенски. - Думаю, сейчас всем нам надо ускоряться. Три года прошли. Пора от обсуждений координации механизмов работы переходить к конкретным решениям".
По мнению представителя ПРООН, выделить одну самую глобальную проблему невозможно, но есть несколько взаимосвязанных. Именно поэтому Повестка-2030 объединила вопросы социальной, экономической сфер, охраны окружающей среды в комплекс, как объединила и страны для достижения ЦУР.
Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4163 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4624 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN