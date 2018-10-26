Порошенко благодарит Беларусь за создание условий для мирных переговоров

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко благодарит белорусскую сторону за создание условий для работы минской переговорной площадки. Об этом он сегодня заявил, выступая на I Форуме регионов двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава украинского государства рассказал, как белорусский лидер пошел ему навстречу в ответ на просьбу организовать в Минске переговоры по прекращению военного конфликта. Затем последовали многочасовые переговоры. "В Минске были подписаны документы, которые навсегда войдут в учебники дипломатии. Они называются минскими соглашениями", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Доверяю ли я Лукашенко? На 100%. И мы про это сегодня говорили", - заявил украинский лидер.

По его словам, миссия главы белорусского государства, как Беларуси в целом, чрезвычайно важна. "Трехсторонняя контактная группа работает в Минске. И Беларусь делает все, что может, чтобы организовать эту работу, - сказал Петр Порошенко. - Поэтому я хочу поблагодарить Александра Григорьевича, белорусский народ, Минск".-0-