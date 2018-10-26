26 октября, Гомель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко прилетел в Гомель для участия в I Форуме регионов Беларуси и Украины. Борт главы украинского государства приземлился в международном аэропорту Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.
У трапа самолета Петра Порошенко встречали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, а также вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Перед участием в пленарном заседании Форума регионов президенты Беларуси и Украины проведут двустороннюю встречу. Как ранее сообщали в пресс-службе главы белорусского государства, основное внимание на переговорах будет уделено развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.
По итогам форума ожидается подписание пакета документов и заключение договоренностей по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.
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