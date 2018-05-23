Порошенко узаконил прекращение действия для Украины некоторых договоров СНГ

23 мая, Минск /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 мая "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ".

Соответствующий указ №139 обнародован на сайте Администрации Президента.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Документ датирован 19 мая, но опубликован только во вторник, 22 мая.

Вместе с тем решение СНБО 2 мая 2018 года, введенное в действие данным указом, на сайте президента не обнародовано.

Как сообщалось, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия Украины в деятельности координационных органов СНГ.-0-