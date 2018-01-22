Посол Пакистана уверен в больших перспективах сотрудничества с Беларусью

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Пакистан уверен в больших перспективах сотрудничества с Беларусью. О развитии белорусско-пакистанских связей шла речь сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан Масуда Хана Раджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат сказал, что для него была большая честь работать в Беларуси. "Во время своей дипломатической миссии я получал все необходимое содействие со стороны белорусского руководства", - отметил он.

Посол подчеркнул большую роль лидеров двух стран в продвижении белорусско-пакистанского сотрудничества, которое, по его мнению, имеет большой потенциал развития.-0-