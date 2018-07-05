Празднование Дня Независимости Беларуси отметилось знаковыми приемами в Багдаде и Стокгольме

5 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Багдаде 5 июля состоялся официальный прием по случаю Дня Независимости Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции, которое по совместительству представляет интересы Беларуси и в Ираке.

"Суверенитет является высшей ценностью в Республике Беларусь, которая задает тон нашей внешней политике. Мы всегда предлагаем своим партнерам взаимовыгодное и открытое сотрудничество, при этом уважая их культуру, историю и традиции" - отметил посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Андрей Савиных, выступая перед гостями приема с приветственной речью.

Национальный прием проводился впервые за последние 15 лет и получил заметный общественный резонанс, отмечают в посольстве. В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, включая министерства иностранных, внутренних дел, обороны, здравоохранения, образования, лидеры политических партий, представители иракского бизнеса, прессы. Белорусское официальное мероприятие посетили также руководители дипломатических миссий, аккредитованных в Багдаде.

Прием был организован посольством при организационной и финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Багдаде Маджида Аль-Кайси.

В январе-апреле 2018 года белорусский экспорт составил $1,3 млн (190,7% к аналогичному периоду 2017 года), импорт отсутствовал. Основные позиции белорусского экспорта: лекарственные средства, нефтепродукты, медицинские изделия, косметические средства, изделия столярные строительные и прочие деревянные, сыры и творог.

В 2017 году оборот услуг между Беларусью и Ираком составил $4,2 млн (140,9% к 2016 году), экспорт услуг - $3,6 млн (186%), импорт - $0,6 млн (56,8%). Сальдо сложилось положительное ($3,0 млн). В январе-марте 2018 года оборот услуг между Беларусью и Ираком составил $1 млн (115% к аналогичному периоду 2017 года), экспорт услуг - $0,8 млн (127,6%), импорт - $0,2 млн (85,6%), сальдо положительное ($0,6 млн). Наибольший удельный вес в экспорте и импорте услуг занимают туристические, образовательные и транспортные услуги. Открытие прямых авиарейсов, а также активная работа почетных консулов на туристическом направлении позволили значительно увеличить объемы экспорта туруслуг. Всего объем экспорта туристических услуг в Ирак за 2017 год увеличился по сравнению с уровнем 2016 года в 3,2 раза и составил $1,6 млн.

Празднование Дня Независимости стало примечательным и для белорусской дипмиссии в Швеции, где накануне 3 июля впервые после возобновления работы посольства в Стокгольме проведен прием. Гостями мероприятия стали представители государственных органов и организаций Швеции, дипломатического корпуса. В своем выступлении посол Дмитрий Мирончик подчеркнул, что в отношениях между Беларусью и Швецией были как периоды спада, так и подъема. В настоящее время на фоне роста интенсивности политических контактов стороны восстановили взаимное доверие и возобновили дипломатическое присутствие на уровне послов, что открывает новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости, состоялись и в других диппредставительствах Беларуси за рубежом.-0-