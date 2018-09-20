Председатель Латиноамериканского парламента посетит Беларусь

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО) во главе с его председателем Элиасом Кастильо 20-24 сентября посетит с визитом Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Программой визита запланированы встречи с руководством Палаты представителей и Совета Республики, посещение ряда промышленных предприятий.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году в Минске было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием и ПАРЛАТИНО, в соответствии с которым белорусскому парламенту был предоставлен статус постоянного наблюдателя. В Национальном собрании Беларуси сформирована делегация по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом. Руководит ею заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук.

Латиноамериканский парламент учрежден 10 декабря 1964 года в Лиме (Перу) представителями 14 национальных парламентов стран Латинской Америки и Карибских островов. Целью создания ПАРЛАТИНО явилось содействие гармонизации законодательства латиноамериканских стран в таких областях, как образование, здравоохранение, защита окружающей среды и борьба с наркобизнесом. Сейчас в состав ПАРЛАТИНО входят представители парламентов 23 стран с правом голоса: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, Аруба, Кюрасао, Сен-Мартен.-0-