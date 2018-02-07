Предвыборная агитация на местных выборах в Беларуси модернизируется - Ермошина

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предвыборная агитация на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва модернизировалась по сравнению с кампанией 2014 года. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

В безальтернативных округах об активной агитации говорить сложно. Но, например, в Минске, где конкуренция высока и кандидаты создают избирательные фонды, за свои деньги заказывают рекламную продукцию, ситуация складывается по-другому. "По сравнению с тем, что было раньше, могу сказать, что процесс модернизируется, кандидаты становятся более активными", - отметила Лидия Ермошина. Она также обратила внимание на достаточно большое количество пикетов.

Что касается жалоб, то они от участников предвыборной гонки поступают, но практически все после рассмотрения признаются необоснованными, сказала глава ЦИК.

Лидия Ермошина встретилась сегодня с представителями участковых комиссий Центрального района столицы, профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Белорусского государственного университета физической культуры. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся организации проведения выборов. Состоялась презентация оборудования участков для голосования. Участники встречи смогли задать наиболее актуальные вопросы, возникающие в ходе избирательной кампании.-0-